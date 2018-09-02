video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم الحزب الحاكم فى بولندا: يجب تجنب الأمراض الاجتماعية للاتحاد الأوروبى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:43 م
زعيم الحزب الحاكم فى بولندا: يجب تجنب الأمراض الاجتماعية للاتحاد الأوروبى الرئيس البولندى
وارسو (رويترز)
إضافة تعليق

قال ياروسلاف كاتشينسكى زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم فى بولندا اليوم الأحد، إن بلاده تنتمى للاتحاد الأوروبى لكن عليها تجنب "الإصابة بالأمراض الاجتماعية" المتفشية فيه.

وخلال مؤتمر لحزبه قبيل انتخابات محلية مقررة الشهر المقبل، أعلن كاتشينسكى، أهم شخصية مؤثرة فى اتخاذ القرار فى بولندا، برنامج حملة حزبه الانتخابية.

ودافع كاتشينسكى عن السجل الديمقراطى لحزبه واتهم منتقديه بخدمة "مصالح الأقوياء وعقد صفقات مع أقوياء العالم" فى إشارة على ما يبدو إلى العلاقات القوية بين المعارضة الليبرالية فى بولندا وبروكسل.

وقال "من السهل خدمة مصالح الأقوياء. أما إذا كنت ترغب فى خدمة المجتمع والأمة، فهذا أصعب بكثير".

وأضاف عضو البرلمان البالغ من العمر 69 عاما أن عضوية الاتحاد الأوروبى كانت "أقصر طريق بالنسبة لبولندا لتحقيق المساواة فيما يتعلق بمعايير المعيشة" مع حلفائها الغربيين.

وقال "هذا لا يعنى أن نكرر أخطاء الغرب وتنتقل إلينا عدوى الأمراض الاجتماعية السائدة هناك".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بولندا تحسب خسائرها تحت الاحتلال النازى تمهيدا لمطالبة ألمانيا بتعويضات

روسيا تعرب عن استيائها لتدنيس مقبرة الجنود السوفييت فى بولندا

رئيس بولندا يستخدم الفيتو لمنع إقرار قانون حول الانتخابات الأوروبية

بولندا

اخبار بولندا

الاتحاد الاوروبى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة