زعيم الحزب الحاكم فى بولندا: يجب تجنب الأمراض الاجتماعية للاتحاد الأوروبى

وارسو (رويترز)

قال ياروسلاف كاتشينسكى زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم فى بولندا اليوم الأحد، إن بلاده تنتمى للاتحاد الأوروبى لكن عليها تجنب "الإصابة بالأمراض الاجتماعية" المتفشية فيه.

وخلال مؤتمر لحزبه قبيل انتخابات محلية مقررة الشهر المقبل، أعلن كاتشينسكى، أهم شخصية مؤثرة فى اتخاذ القرار فى بولندا، برنامج حملة حزبه الانتخابية.

ودافع كاتشينسكى عن السجل الديمقراطى لحزبه واتهم منتقديه بخدمة "مصالح الأقوياء وعقد صفقات مع أقوياء العالم" فى إشارة على ما يبدو إلى العلاقات القوية بين المعارضة الليبرالية فى بولندا وبروكسل.

وقال "من السهل خدمة مصالح الأقوياء. أما إذا كنت ترغب فى خدمة المجتمع والأمة، فهذا أصعب بكثير".

وأضاف عضو البرلمان البالغ من العمر 69 عاما أن عضوية الاتحاد الأوروبى كانت "أقصر طريق بالنسبة لبولندا لتحقيق المساواة فيما يتعلق بمعايير المعيشة" مع حلفائها الغربيين.

وقال "هذا لا يعنى أن نكرر أخطاء الغرب وتنتقل إلينا عدوى الأمراض الاجتماعية السائدة هناك".