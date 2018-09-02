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زاهى حواس يتحدث عن المرأة فى مصر القديمة فى بيروجيا الإيطالية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:42 ص
زاهى حواس يتحدث عن المرأة فى مصر القديمة فى بيروجيا الإيطالية زاهى حواس
كتبت فاطمة شوقى
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قالت قناة "امبريا 24" الإيطالية إن زاهى حواس وزير الآثار المصرى السابق وعالم الآثار المشهور وأحد الخبراء البارزين يستحق عن جدارة لقب "انديانا جونز" ، وسيكون فى بيروجيا الإيطالية للحديث عن المرأة فى مصر القديمة .

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أنه سيجتمع مع أستاذ علم الآثار الكلاسيكية فى جامعة بيروجيا جيانلوكا جراسيجلى، والصحفى بقناة راى الإيطالية مينو لوروسو، فى إطار حدث أدبى لمناقشة حياة الفراعنة وزوجاتهم.

وأوضحت القناة أن حواس لديه كاريزما وقدرة كبيرة للوصول إلى قلب الجميع من جميع أنحاء العالم، واستطاع جذب الانتباه لأكثر من 30 عاما، فهو استطاع المحافظة على التراث الثمين لمصر، ومن أهم النتائج التى توصل إليها حواس بعض مقابر للهرم الأكبر خوفو فى الجيزة وقاد البحث حول مقبرة كليوباترا وماركو انطونيو فى معبد بطليمى بالقرب من الأسكندرية.

والجدير بالذكر أن إنديانا جونز هى الشخصية الأساسية فى سلسلة أفلام إنديانا جونز للمخرجين ستيفن سبيلبرج وجورج لوكاس يقوم بتجسيدها الممثل هاريسون فورد، ويشتهر إنديانا جونز بروح الدعابة الساخرة ورهاب الأفاعى وغالبا ما يرتدى بدلة جلدية وقبعة فيدورا مميزة ومن أبرز أسلحته سوط جلدي مصنوع من ذيل ثور، واعتبرت الشخصية من أهم الشخصيات الخيالية التى أبرزتها السينما.


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