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الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:56 م
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ربة منزل تقتل زوجها بمعاونة شقيقها لرفضه إعادتها لمنزل الزوجية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:00 م
ربة منزل تقتل زوجها بمعاونة شقيقها لرفضه إعادتها لمنزل الزوجية جثه
القليوبية نيفين طه
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 ألقت مباحث القليوبية، اليوم الأحد، القبض على ربة منزل وشقيقها وزوج شقيقتها، لقيامهم بقتل زوج الأولى لرفضه إعادتها لمنزله، بسبب خلافات بينهما، جري نقل المجنى عليه جثة هامدة لمستشفى قليوب المركزى وتولت النيابة التحقيق .
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إشارة من المسشتفى بوصول "ح م"، عامل، جثة هامدة إثر عدة إصابات فانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث.
 
وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه وتدعى "ج م" وهي على خلافات مع زوجها فقامت على إثره بترك عش الزوجية، وتوجهت إلى منزل أسرتها، فتركها الزوج، ولم يذهب لإعادتها.
 
فاستشاطت الزوجة غيظا بسبب ترك زوجها لها فاستعانت بشقيقها "أ" وزوج شقيقتها "و ك" لكى يتدخلوا للصلح بينهما إلا أنهم نشبت بينهم جميعا مشاجرة قام على إثرها الزوجة وشقيقها وزوج شقيقتها بضرب الزوج بآلة حادة ما أدى إلى وفاته وتم نقله للمستشفى وألقى القبض على المتهمين الثلاثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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