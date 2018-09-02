رئيس وزراء اليابان: علاقاتنا مع الصين عادت لمسارها الطبيعى

طوكيو (رويترز)

عبر رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، عن ثقته فى تحسن العلاقات مع الصين وقال فى مقابلة مع صحيفة نشرت، اليوم الأحد، إن العلاقات بين البلدين عادت إلى "مسارها الطبيعي".

ونقلت الصحيفة عن آبى قوله إنه يتطلع إلى دعوة الرئيس الصينى شى جين بينغ إلى زيارة اليابان فى المستقبل. ومن المتوقع أن يزور آبى الصين فى نهاية أكتوبر.

وتأتى تعليقات آبى وسط ضغط أمريكى تجارى مكثف على بكين وطوكيو أثار مخاوف بشأن الحماية التجارية وأثرها على الاقتصاد العالمي.

وقال آبى لصحيفة سانكى "رئيس الوزراء لى كه تشيانغ زار اليابان فى مايو وعادت العلاقة بين اليابان والصين إلى مسارها الطبيعى تماما".