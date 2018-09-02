رئيس مدينة سمسطا: تحرير 12 محضرا لمخابز مخالفة

بنى سويف - هانى فتحى

أكد العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف، اليوم الأحد، أنه تم تحرير 12 محضر بيئة وتموين لمخابز مخالفة بنطاق المركز.

وأشار رئيس مدينة سمسطا لـ"اليوم السابع" إلى قيام حملة صباح اليوم الأحد، من قبل مكتب التموين والبيئة، حيث تم المرور على 18 مخبزا بقرية مازورة وعزبة محمد والمحمودية وعزبة محمود وقرية 2 التضامن وعزبة البلهاسى والكوم الأحمر والصعايدة، التابعة للوحدة المحلية مازوره، وتم تحرير 12 محضرًا متنوع من بيئة وتموين ضدد المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.