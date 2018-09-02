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رئيس لجنة التحقيق اليمنى يلتقى المبعوث الأممى مارتن جريفيثس

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:04 م
رئيس لجنة التحقيق اليمنى يلتقى المبعوث الأممى مارتن جريفيثس الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى
عدن (أ ش أ)
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التقى رئيس اللجنة اليمنية للتحقيق فى إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضى أحمد المفلحى، اليوم الأحد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيثس.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن اللقاء ناقش جملة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان فى اليمن ومهام ومسؤوليات اللجنة اليمنية للتحقيق والمشمولة فى القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى كافة محافظات الجمهورية اليمنية والتحقيق مع كافة الأطراف المعنية دون استثناء وبحيادية، وآلية العدالة الإنتقالية باعتبار اللجنة الوطنية جزء منها بموجب قرار الإنشاء.

واستعرض القاضى المفلحى التقرير الدورى الخامس الذى أطلقته اللجنة فى العاصمة المؤقتة عدن والمتضمن نتائج التحقيقات التى أجرتها اللجنة خلال الفترة من 1 فبراير 2018 وحتى 31 يوليو 2018.

وأشاد المبعوث الأممى بجهود اللجنة من خلال رصد وتوثيق ومتابعة الإنتهاكات التى يتعرض لها المدنيون فى مختلف المدن والمحافظات ، متفهما فى ذات الوقت طبيعة عمل اللجة والصعوبات التى تعترض عملها ، مبدياً استعداده دعم عمل اللجنة وبما يخدم عملية السلام المرتكزة على المرجعيات الأساسية الثلاث.

يذكر أن اللقاء شهد حضور عضو اللجنة اليمنية للتحقيق فى إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان القاضى طاهر الفائق.


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