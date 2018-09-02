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الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:55 م
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رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد اجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:24 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد اجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد اجراءات الكشف الطبى
قنا – هند المغربى
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قام الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، بزيارة مستشفي الجامعة للطلاب قنا التعليمى ، رافقه كل من الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد ابوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور ياسر مغربي مدير عام مستشفى الطلاب.
 
حيث اطمأن رئيس الجامعة على سير العمل بالمستشفي الطلابى التى تقوم بإجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد ، والتى تستمر حتى بداية العام الجامعى وايضا إجراءات اختبارات فيروس سى للطلاب.
 
كما قام بزيارة اللجنة الطبية التى تقوم بمناظرة الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة النظرية دون شرط المجموع حيث قامت اللجنة بتوقيع الكشف الطبى على عدد 12طالب وطالبة تم قبول عدد عشرة طلاب منهم بكليات الاداب والتجارة والحقوق والالسن طبقا لنسبة ونوع الاعاقة.
 
رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد اجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد (1)
رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد اجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد 

رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد اجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد (2)
رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد اجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد 

رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد اجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد (3)
رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد اجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد
 
 

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