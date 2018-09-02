video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس جامعة القاهرة يعلن تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى للمصروفات ورسوم المدن

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:45 م
رئيس جامعة القاهرة يعلن تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى للمصروفات ورسوم المدن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت إجراءات أدت إلى مرور دورة تعليمية كاملة بدون أية مشكلات، خاصة مع قرارات إصلاحية للعاملين بالجامعة ورفع رسوم السفر لأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تحول الجامعة تدريجيًا إلى اللامركزية وتفعيل سلطة العمداء، وهو الأمر الذى ساعد على سرعة إنهاء الأعمال بالجامعة، معلنا تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى للمصروفات الدراسية ورسوم المدن الجامعية، في إطار ما يتوافق مع استراتيجية الجامعة الجديدة.

وأضاف الخشت، خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون فى مجالات دعم الاقتصاد الرقمى فى الدول العربية بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن التحول الرقمي، اليوم، بمقر جامعة القاهرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الجامعة حاليًا عملت على تحديث الخطة الاستراتيجية وفقًا لمتطلبات التحول نحو جامعات الجيل الثالث، وفي ضوء مفهوم الأمن القومي الشامل وترسيخ مفهوم أخلاق التقدم وربط التعليم بنظرية التنمية الشاملة، والتوسع في الأنشطة الطلابية والإبداعية التي تخلق أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الخشت": أكبر الشخصيات المعارضة موجودة فى جامعة القاهرة

عثمان الخشت: جامعة القاهرة لديها 121 مشروعا مربوطا بخدمة المجتمع

عثمان الخشت

الدفع الالكترونى

جامعة القاهرة




لا تفوتك
علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة