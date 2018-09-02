رئيس جامعة القاهرة يعلن تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى للمصروفات ورسوم المدن

وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت إجراءات أدت إلى مرور دورة تعليمية كاملة بدون أية مشكلات، خاصة مع قرارات إصلاحية للعاملين بالجامعة ورفع رسوم السفر لأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تحول الجامعة تدريجيًا إلى اللامركزية وتفعيل سلطة العمداء، وهو الأمر الذى ساعد على سرعة إنهاء الأعمال بالجامعة، معلنا تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى للمصروفات الدراسية ورسوم المدن الجامعية، في إطار ما يتوافق مع استراتيجية الجامعة الجديدة.

وأضاف الخشت، خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون فى مجالات دعم الاقتصاد الرقمى فى الدول العربية بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن التحول الرقمي، اليوم، بمقر جامعة القاهرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الجامعة حاليًا عملت على تحديث الخطة الاستراتيجية وفقًا لمتطلبات التحول نحو جامعات الجيل الثالث، وفي ضوء مفهوم الأمن القومي الشامل وترسيخ مفهوم أخلاق التقدم وربط التعليم بنظرية التنمية الشاملة، والتوسع في الأنشطة الطلابية والإبداعية التي تخلق أجيال قادرة على قيادة المستقبل.