رئيس جامعة الإسكندرية: القافلة الطبية للجامعة بكينيا تؤكد على دور مصر الريادى فى إفريقيا

الإسكندرية - هناء أبو العز

قال الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، إن القافلة الطبية التى تنظمها الجامعة حالياً بالتعاون مع الحكومة الكينية ومحافظ مقاطعة كريتشيو بكينيا، بدأت عملها أمس، للقيام على مدى أسبوع بإجراء أكثر من 100 عملية مياه بيضاء، وزرع عدسات لمائة مريض، وعمليات أخرى لإزالة المياة البيضاء، والمياة الزرقاء، وزرع العدسات اللينه، للمرضى بمقاطعة كريتشيو الكينية، بدون أى مقابل، وباستخدام أحدث الأجهزة الطبية المصاحبة للفريق الطبى من جامعة الإسكندرية، وعلى أعلى مستوى طبى عالمى .

وأشار الدكتور أحمد المصرى رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب ورئيس القافلة الطبية، أن وزير الصحة الكينى قام بزيارة القافلة خلال العمليات التى يقوم بها الفريق الطبى، وقدم الشكر إلى جامعة الإسكندرية، وأعضاء القافلة على جهودهم فى تقديم الدعم العلاجى والطبى للمجتمع الكينى، وأعلن أن الفريق الطبى المكون من 13 فرد من أمهر الأطباء والفنيين والطلاب من جامعة الإسكندرية، وعلى درجة عالية من الكفاءة، إستعد بتحضير المستلزمات الطبية وأجهزة تفتيت المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية، والميكروسكوبات الجراحية المتنقلة، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات الأدوية والمستلزمات الجراحية، وأعلن الدكتور المصرى أنه تم اﻻنتهاء حتى الآن من إجراء أربعون عملية مياه بيضاء بالموجات فوق الصوتية لأربعين مريض كانوا يعانون من فقد للأبصار، وتم زراعة عدسات لينة لهم على أعلى مستوى.

وكما أكد أن القافلة انتهت أيضا من إجراء 40 عملية كتاراكت، مشيراً إلى أن المرضى تراوحت أعمارهم ما بين سن سنه ونصف إلى ما فوق التسعين عاما، هذا وأن الفريق الطبى مستمر فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية وإجراء العمليات حتى يوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2018.