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رئيس جامعة الأزهر يختتم جولته بطنطا بلقاء موسع مع طلاب كلية القرآن الكريم

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:00 م
رئيس جامعة الأزهر يختتم جولته بطنطا بلقاء موسع مع طلاب كلية القرآن الكريم رئيس جامعة الأزهر يختتم جولته بطنطا بلقاء بكلية القرآن الكريم
كتب لؤى على
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اختتم الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع الوجه البحرى، وأحمد عباس أمين عام الجامعة، زيارتهم التى قاموا بها صباح اليوم الأحد إلى طنطا، لتفقد بعض كليات قطاع الوجه البحرى، بلقاء موسع مع طلاب كلية القرآن الكريم المشاركين فى الدورة التدريبية، التى نظمتها الكلية فى مجال القرآن الكريم، وعلوم القراءات، والتجويد، والتى تستمر حتى بداية العام الدراسى.

 

 الدكتور سامى هلال عميد الكلية، أعلن أن الهدف من تنظيم هذه الدورات التدريبية التى يقوم عليها أعضاء هيئة التدريس بالكلية، هو العمل على تدريب وتأهيل طلاب كلية القرآن الكريم ليكونوا خير سفراء للأزهر الشريف فى شتى بقاع العالم. 

 

وعبر هلال عن سعادته بزيارة قيادات جامعة الأزهر، مشيرا أن الطلاب كانوا سعداء للغاية بهذه الزيارة التى يحرص عليها رئيس الجامعة فى شتى زياراته وجولاته الخارجية، لافتا أن الطلاب كانوا حريصين على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الجامعة، موجهين خالص الشكر لقيادات الجامعة على هذا الدعم الكبير لهم فى مسيرتهم العلمية داخل أروقة جامعة الأزهر الشريف العتيقة.

 

جدير بالذكر أن قيادات جامعة الأزهر قد تفقدوا فى بداية جولتهم الصباحية لجان امتحانات التصفية بكليات جامعة الأزهر الثلاث بطنطا، وهى كليات اصول الدين، والشريعة والقانون، إضافة لكلية القرآن الكريم.

 


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