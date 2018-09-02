رئيس جامعة الأزهر يثمن اهتمام القيادة السياسية بالبنية المعلوماتية

كتب لؤى على

ثمن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، باستحداث منصب مستشار رئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية، مشيرا إنها إحدى أهم الإجراءات التى تساعد على رفع أداء مؤسسات الدولة من خلال إنشاء قواعد البيانات المختلفة مما يسهل عملية تدفق المعلومات ويتيح الاستغلال الأمثل للموارد الموجودة في جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجامعات و التى تحتاج إلى الابتكار لكى توفر تعليما يمكن خريجيها من أن يصبحوا منافسين ويساهموا في تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى لبلدهم ، لافتا أن الجامعات تساهم في خدمة المجتمع من خلال توفير قواعد بيانات عن جميع الأبحاث والنتائج التى تم إنتاجها في التخصصات المختلفة ، وإيمانا من جامعة الأزهر بأن المعلومات أصبحت قوة فاعلة و هى الطريق إلى اقتصاد المعرفة ، و امتلاكها يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل واقتصاد اقوى فإن الجامعة استشرفت ضرورة الاهتمام بالبنية المعلوماتية وإنشاء قواعد البيانات البحثية .

وأوضح رئيس جامعة الأزهر في بيان له أنه من هذا المنطلق تنظم الجامعة بالتعاون مع اتحاد الجامعات الإفريقية ورشة عمل عن إنشاء المستودعات الرقمية والتي تعد مبادرة من جامعة الأزهر لدعوة الجامعات الإفريقية لإنشاء مستودعات لحفظ نتائج الأبحاث والرسائل العلمية والتراث ليس المصري فقط ولكن بالجامعات الإفريقية أيضا ، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الحالى بمشاركة اتحاد الجامعات الأفريقي و عدد من المشاركين من أكثر من 10 بلدان إفريقية ، وتعد هذه الورشة هى الأولى التى تعقد في مصر وتنظمها جامعة الأزهر العضو بمجلس إدارة الاتحاد ممثلا لجامعات شمال أفريقيا.