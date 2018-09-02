حبس عاطل 4 أيام لحيازته 250 جرام حشيش ومطواة بحلوان

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة والقبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش وزنت حوالى 250 جراما.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام "ه.ف" 32 سنة، عاطل، ومقيم بكفر العل، بالاتجار في الحشيش المخدر، وبعمل التحريات تبين صحة ما المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش وزنت حوالى 250 جراما، وسلاح أبيض "مطواه قرن".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.