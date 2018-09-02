حبس عاطل قاتل عمته لسرقتها من أجل شراء هاتف محمول بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل قتل عمته عقب قيامه بالتعدى عليها بحجر على رأسها لسرقتها، من أجل شراء هاتف محمول، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من كشف لغز مقتل "ا.س" والبالغة من العمر 90 عاما، عقب 15 يوما من وفاتها، حيث قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة، "س.م.س" 30 عاما عاطل نجل شقيقها، وذلك لسرقتة خاتمة الذهبى ومبلغ مالى 2100 جنيه، لشراء هاتف محمول، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.