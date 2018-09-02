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حالة الطقس اليوم الأحد 2-9-2018 فى مصر والدول العربية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 2-9-2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً:تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً إلى حارة في أغلب المناطق، وتكون حارّة بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة إضافة إلى المناطق الصحراوية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات إلى شمالية غربية، خفيفة الى معتدلة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء معتدلة في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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