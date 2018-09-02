جيش تشاد يقصف منطقة تيبستى أقصى شمال البلاد على الحدود مع ليبيا

أنجامينا (أ ش أ)

قصف جيش تشاد منطقة "تيبستى" فى أقصى شمال البلاد على الحدود مع ليبيا، حيث كان يتعقب منذ عدة أسابيع عددا من المتمردين.

وقال مصدر أمنى لم يفصح عن هويته- حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد، أن القصف استهدف موقعا بين "مسكى" و"يبيبو".

وأضاف الراديو أن هذه المعلومة تم تأكيدها من مصدر محلى، حيث قال إن الغارة الجوية أدت إلى أصابة 10 أشخاص بين السكان.. موضحا أن الطيران استهدف قافلة زواج على أحد الطرق بين "مسكى" و"يبيبو".

يذكر أن أنجامينا شنت عملية برية وجوية عسكرية فى "تيبستى" فى أواخر أغسطس الماضى، بعد أن قامت مجموعة مسلحة- تتخذ من ليبيا مقرا لها لعدة سنوات- بمهاجمة بلدة فى منطقة "تيبستى" فى منتصف أغسطس الماضى.

وكان وزير الأمن التشادى "أحمد محمد بشير" قد قال فى 18 أغسطس الماضى أن الغرض من العملية هو تنظيف مناطق تعدين الذهب فى "كورى بوجرى" و"ميسكى" ولتجنب الاندماجات بين عمال مناجم الذهب والمرتزقة.

يشار إلى أنه منذ عامى 2012 و2013، تجذب منطقة "تيبيستى" عمال مناجم الذهب من جميع أنحاء تشاد والبلدان المجاورة، كما أن شمال تشاد تعد منطقة صحراوية ومناطق ذات كثافة سكانية منخفضة وفرصة للعديد من عمليات التهريب بين تشاد والسودان والنيجر وليبيا.