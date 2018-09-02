جهاز حماية المستهلك يشن حملات فى 4 محافظات ويضبط لحوم فاسدة

كتب مدحت وهبة

شن جهازحماية المستهلك بشن حملات بمحافظات القاهرة والجيزة وبني سويف وكفر الشيخ بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة أستهدفت الأسواق والمحلات والمصانع فى إطارخطة الجهاز لتوفيرالحماية اللازمة للمستهلكين وكفاله حصولهم علي حقوقهم دون أي ضرر أو نقصان ،حيث أسفرت الحملات عنتحرير128محضر ضد عدد من المحال التجارية والمصانع.

وقال اللواء راضى عبدالمعطي رئيس الجهاز فى تصريحات اليوم أن الحملات أسفرت عن ضبط سلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات ،وضبط 96كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و1560 كيلو زيت طعام مجهول المصدر، وسلع غير صالحة للأستهلاك الأدمي وتم التحفظ علي المضبوطات وإرسالعينات منها الي معامل وزارة الصحة ، وتحرير محاضر بالمخالفات وعرضها علي النيابة العامة .

كما أستهدف الجهاز بالتنسيق مع أجهزة الرقابة التموينية بوزاره التموين متابعة الأوكازيون والتأكد من الإلتزام بالضوابط القانونية والادارية المنظمة ،والتأكيد عليعدم وجود عروض وهمية حيث تم ضبط 22 مخالفة في هذا الشأن .

وأكد عبد المعطي أن حملات الجهاز بكافة فروعة الأقليمية مستمرة لضبط الأسواق وأن الجهاز يولي أهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة من خلالتبني سياسة التوعية ،والرقابة ،الحماية وإنتهاج اجراءات استباقية لتوعيه وتنبيه المستهلكين بالسلع الضارة ، والجهاز يستقبل البلاغات علي الخط الساخن 19588 اورقم الواتس اب 01281661880 أو من خلال التطبيق الألكتروني "حماية المستهلك" علي متجر google play للهواتف الذكية.