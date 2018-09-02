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الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:58 م
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جهاز تنمية المشروعات يوفر 3300 فرصة عمل خلال عام لشباب الوادى الجديد

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:47 م
جهاز تنمية المشروعات يوفر 3300 فرصة عمل خلال عام لشباب الوادى الجديد محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، استطاع خلال عام ضخ 203 ملايين جنيه لتدعيم المشروعات بكافة أشكالها المختلفة من خلال قروض ميسرة والتمويلات المختلفة وهذه المشروعات وفرت عدد 3300 فرصة عمل من خلال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وأضاف الزملوط، فى بيان له، أن هذه المشروعات تضمنت تسمين وتربية ماشية ومزارع دواجن ومناحل ومشاتل وتمويل سيارات تاكسى وسيارات نقل وأخرى مبردة، بالإضافة إلى تمويل أنشطة تجارية متنوعة وورش صناعية ومصانع صغيرة.

 


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