جامعة سوهاج تعيد جائزة التسامح الديني بإسم شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن موعد بدء التقدم لنيل جائزة "التسامح والحوار الديني"، باسم شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوى، وذلك بدءً من 1 أكتوبر الي 31 ديسمبر 2018م.

وقال رئيس الجامعة، إن الجائزة التى تنفذ بعد انقطاع 6 أعوام، سوف تتم المنافسة لنيلها عن طريق صورة أبحاث ورقية مصحوبة بنسخة إلكترونية، تدور حول قضية ‘‘التسامح والحوار بين الأديان‘‘، مشيراً الي ان قيمة الجائزة تبلغ (100,000) مائة ألف جنية مصري ويتم تقديم الأوراق على العنوان التالى

مصر – سوهاج – جامعة سوهاج – مكتب رئيس الجامعة.

تليفون: 093/4570000

فاكس: 093/4605745

بريد إليكتروني: President@sohag.edu.eg والجامعة انشئت موقع خاص بالجائزة علي الرابط التالي

http://www.sohag-univ.edu.eg/Tantawi/