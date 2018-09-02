تنفيذ 1144 حكم وضبط 127 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية ، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1144 حكمًا متنوعًا منها 829حكمًا جزئيا و241 حكم غرامات و28 حكم مستأنف ،43 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10050 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 127 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.