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تعرف على مستقبل منطقة سور مجرى العيون بعد نقل المدابغ

الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:00 م
تعرف على مستقبل منطقة سور مجرى العيون بعد نقل المدابغ أعمال الإزالة فى منطقة المدابغ بسور مجرى العيون
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة القاهرة قرب الانتهاء من نقل مدابغ سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، وكذلك بدء حصر منطقة أكشاك أبو السعود، وذلك ضمن مشروع تخطيط وتطوير منطقة المدابغ وإيواءات أبو السعود وما حولها.. وفى هذا الإطار يعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية، أهم أهداف المشروع ومستقبل المنطقة وما سيتم بناءه بها ضمن مخطط التطوير.
 

-      أولا.. أهمية إعادة تخطيط منطقة المدابغ والأهداف المنشودة:

1.   خلق فرص استثمار نظرا لقربها من أكبر منطقة تجمع أثار إسلامية ومسيحية فى مصر  والشرق الأوسط.
 
2.   تخدم المنطقة بثلاث محاور رئيسية هامة "طريق كورنيش النيل – طريق صلاح سالم – طريق مجرى العيون".
 
3.   الحد من التلوث البيئى داخل المنطقة .
 
4.   خلق فرص تنمية المجتمع المحلى وفرص عمل جديدة من خلال إعادة استخدام الأرض بما يتلاءم مع قيمتها الاقتصادية.
 

-  ثانيا.. التخطيط المقترح للمشروع بعد نقل نشاط المدابغ:

تعتمد فكرة المخطط على اقتراح نشاط "سكنى - خدمى – تجارى – ترفيهى"، مع مراعاة المرونة عند التعامل مع الموقع العام بإزالة وإعادة البناء مرحليا بحيث يمكن التعامل مع منطقة أكشاك أبو السعود كمرحلة أولى وإعادة استغلال موقعها كنشاط سكنى إدارى مميز ثم التوسع مرحليا فى باقى مناطق المشروع.


- ثالثا - أهم ما سيتم إنشاءه بمشروع تطوير منطقة المدابغ بمصر القديمة:

1. مركز ثقافى ترفيهى بمساحة حوالى 6.75 فدان.

 
2. فنادق ثلاث نجوم بمساحة حوالى 3.75 فدان.
 
3. فنادق خمس نجوم بمساحة حوالى 7 أفدنة.
 
4. مركز تجارى رئيسى بمساحة حوالى 6 أفدنة.
 
5. مركز إدارى رئيسى بمساحة حوالى 5 أفدنة.
 
6. سكنى إداري مميز بمساحة حوالى 6.6 فدان.
 
7.  مول تجارى أسفله جراج بمساحة حوالى 1.6 فدان.
 
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مشروع تخطيط وتطوير منطقة المدابغ وايواءات ابو السعود وما حولها_bmp
مشروع تخطيط وتطوير منطقة المدابغ وايواءات ابو السعود وما حولها
 
 

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