تعرف على شروط إسقاط الحضانة وفق قانون الأحوال الشخصية

كتبت أسماء شلبى

قانون الأحوال الشخصية وضع شروطا قانونية يجب توافرها فى الحاضنة، واشترط لإسقاط الحضانة اختلال تلك الشروط قاصدا رعاية مصلحة المحضون لحمايته من أى خطر يلحق به.

ويرصد اليوم السابع شروط إسقاط الحضانة عن من يتولى رعاية الصغير الأم أو من يليها فى الترتيب القانونى للحضانة.

1- العقل والبلوغ رشدا

2-الأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، وإلا يكون وقد سبق الحكم عليه فى قضايا جنائية

3- السلامة من الأمراض المعدية الخطير

4-إذا كانت الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبى عن المحضون، وإذا كان الحاضن رجلا يجب أن يكون عنده من يصلح من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للصغيرة إذا كانت أنثى

5-إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته

6-إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر

7-إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدنى