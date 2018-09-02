تخصيص أرض لإقامة مقر للإدارة التعليمية بمركز البلينا بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 650 متر مربع بناحية البلينا، لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مقر للإدارة التعليمية عليها، يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لإستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية للنفع العام وخدمة المواطنين .

وأكد المحافظ ، فى بيان له، علي تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تحسين الخدمات التعليمية، والعمل على الإرتقاء بالمنظومة التعليمية ككل، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أي تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، لافتا ان قرارات تخصيص الأراضى للنفع العام من قبل رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء تأتي لمصلحة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة وصولا لرؤية مصر 2030 .