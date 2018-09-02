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تحطم مروحية بقاعدة للجيش الأفغانى شمال البلاد..وأنباء عن وجود قتلى ومصابين

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:13 ص
تحطم مروحية بقاعدة للجيش الأفغانى شمال البلاد..وأنباء عن وجود قتلى ومصابين تحطم طائرة _ صورة ارشيفية
كابول (أ ش أ)
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تحطمت طائرة هليكوبتر فى قاعدة للجيش الأفغانى فى إقليم بلخ شمال البلاد، وسط أنباء عن مقتل أو إصابة العديد من الأشخاص الذين كانوا على متنها.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الأحد، عن متحدث باسم الفيلق شاهين رقم 209 محمد حنيف قوله" إن المروحية سقطت فى وقت مبكر من صباح اليوم أثناء استعدادها للمغادرة إلى إقليم فارياب، ما أدى إلى تحطمها واشتعال النيران فيها..مشيرا إلى أنه كان على متنها 4 من شرطة النظام العام، و4 من جنود الجيش، وجنديان من الشرطة الوطنية.

وأرجع المسئولون أسباب تحطم المروحية إلى العطل الفني، ولم ترد تقارير حتى الآن بشأن الخسائر البشرية.

 

 


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