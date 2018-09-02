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تحريات سرقه استراحة مستشارى قضايا الدولة بالقليوبية: لم يكن بها أوراق قضايا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:10 م
تحريات سرقه استراحة مستشارى قضايا الدولة بالقليوبية: لم يكن بها أوراق قضايا اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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كشفت التحريات الأولية لضباط البحث الجنائى بالقليوبية، بواقعة سرقة استراحة هيئة مستشارى قضايا الدولة بمدينة بنها، أن الاستراحة مغلقة منذ فترة، ولم يحدث أى سرقة لأوراق أو قضايا، حيث إن الشقة محل الواقعة كانت خالية من أى أوراق تخص القضايا، وهى مكان مخصص للنوم فقط.

 

وتبين من التحريات أيضا أن المتهمين قاموا بكسر باب الشقة محل الواقعة واستولوا على شاشة عرض كمبيوتر وبعض المتعلقات الشخصية، وأنه جارى ضبط الجناة.

 

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطاراً بسرقة استراحة مستشارين هيئة قضايا الدولة ببنها، فانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، إلى مكان الواقعة، وتبين قيام مجهولون بكسر باب الاستراحة وسرقة شاشة عرض وبعض المتعلقات الشخصية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالمحافظة من جهودها لكشف المتسببين فى الواقعة.


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