تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين والعرب

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بسبب انخفاض عدد من الأسهم القيادية على رأسها جلوبال تليكوم القابضة، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، ومالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.75%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30%.