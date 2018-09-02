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تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:27 ص
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بسبب انخفاض عدد من الأسهم القيادية على رأسها جلوبال تليكوم القابضة، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.20%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.50%.

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.

 

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات جلسة نهاية الأسبوع الماضى باللون الأخضر ليغلق فوق 16،000 نقطة وسط أحجام مرتفعة نسبياً، مضيفة يعتبر هذا إيجابي نسبيًا على المدى القصير ، ومع ذلك ما زل المؤشر في مرحلة تأكيد الاختراق من عدمه خاصة أن معظم الأسهم القيادية  تواجه مقاومات رئيسية.

 

وأوصت مباشر، فى تقريرها اليومى، بجني الأرباح جزئياً إلى أن يثبت المؤشر الرئيسى للبورصة صحة الكسر الذي سيشكل نموذج القاع الثنائي ويؤدي إلى مزيد من الارتفاع نحو 16،500 نقطة.

 


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