تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

كتب أحمد مصطفي-رحاب نبيل

شهدت حركة بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب الأعطال الفنية، وأعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الألمانية لوفتهانزا رقم 587 والمتجهة الي ميونخ، ورحلة الخطوط الإثيوبية رقم 453 المتجهة الي أديس أبابا، ورحلة شركة الجزيرة الطيران رقم 91541 المتجهة اإلى الكويت.

وأضافت المصادر، أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية الكويتية رقم 1542 المتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 853 المتجهة إلى الدمام، بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة، وظروف التشغيل.