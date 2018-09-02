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تأجيل طعن لجنة الأحزاب على تأسيس "الصف المصرى" لـ15 ديسمبر

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:41 م
تأجيل طعن لجنة الأحزاب على تأسيس "الصف المصرى" لـ15 ديسمبر مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذى يطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري لجلسة 15ديسمبر المقبل  .

واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبدالعاطي محمد حسن، وذكر الطعن أن اللجنة قررت في جلسة 30 يوليو الماضي عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبدالعاطي بصفته وكيلا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصري تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

 

 


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