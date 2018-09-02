تأجيل تظلم زوجة رئيس "تراى أوشن" للبترول على منعها من التصرف بأموالها لـ4 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر تظلم زوجة رئيس شركة تراى أوشن للبترول على قرار منعها من لتصرف فى أموالها وأسرتها، لاتهامهم باختلاس مليار دولار من أموال الشركة لجلسة الثلاثاء 4 سبتمبر الجارى.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى قشيرى وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى ومحمود عبد المنعم القرموطى ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

كانت ياسمين إبراهيم أحمد محمد، زوجة محمد محفوظ الأنصارى، تقدمت بتظلم على قرار محكمة جنايات القاهرة بمنع زوجها و2 آخرين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، قررت حبس كل من محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تراي أوشن للبترول، ومحمد فرحات المدير المالي للشركة سابقا، وعبدالحميد خميس صاحب شركة بترول، 4 أيام، على ذمة التحقيق في القضية المتهمين فيها باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين، وكشف المستشار طاهر الخولي في شهادته التي أدلى بها أمام النيابة، أنه باعتباره المحاسب المالى للشركة، اكتشف أثناء مراجعته للحساب المالى السنوى وجود تلاعب في المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالي السابق، حتى أن العجز في الحسابات بلغ 18 مليون دولار.

وأوضح الخولي أنه قام بتشكيل لجنة ضمت عدد من المحاسبين القانونيين في الشركة، وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية، لمعرفة كيفية اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم، وكشفت اللجنة عن اختلاس أموال من الشركة بمبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية، وبلغ إجمالي المبلغ المفقود 962.240.861 دولار.