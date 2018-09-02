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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث البدرشين الثانية" لـ 8 أكتوبر

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:05 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث البدرشين الثانية" لـ 8 أكتوبر المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث البدرشين الثانية"، لـ8 أكتوبر لضم المستندات.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها اتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.


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