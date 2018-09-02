بنى سويف تستقبل العام الدراسى الجديد بـ17 مدرسة بـ75 مليون جنيه

بنى سويف :هانى فتحى

أكد محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد من خلال إجراء عمليات إحلال وتجديد وصيانة جزئية وشاملة للمدارس فضلا عن دخول مدارس جديدة إلى الخدمة مع بداية العام الدراسى.

وأشار وكيل الوزارة فى بيان له إلى أن اجمالى عدد المدارس التى تم افتتاحها قبل بداية العام الدراسى الجديد وصل إلى 17 مدرسة بتكلفة تزيد عن 75 مليون جنيه، ضمن 30 مدرسة وتصل تكلفة تلك المدارس لأكثر من 154 مليون جنيه وتضيف 456 فصلا دراسيا، والتى ستساهم فى تقليل كثافة الفصول ضمن خطة الدولة لتحسين المنظومة التعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة بأنه جارى الانتهاء من توصيل كابلات الفيبر الخاصة بالإنترنت فائق السرعة لجميع المدارس الثانوية على مستوى المحافظة استعدادا لتطبيق نظام الثانوية الجديدة بداية من العام الدراسى الجديد 2018 | 2019 وتنفيذا لخطة الوزارة التى تهدف إلى دمج التكنولوجيا الحديثة بالمدارس من خلال اتصال كافة المدارس بالإنترنت وتفعيل دور بنك المعرفة المصرى وتوظيف استخدام السبورة الذكية التوظيف الأمثل لخدمة العملية التعليمية

ومن ناحية أخرى أكد وكيل الوزارة على استمرار تدريب معلمات رياض الاطفال ومعلمى الصف الأول الابتدائى فى جميع الادارات التعليمية على النظام التعليمى الجديد.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية أن يكون علم مصر جديد ويتم رفعه فى مكان ظاهر بالمدرسة، وضرورة حضور مديرى المدارس قبل بدء طابور الصباح مع جميع المعلمين بالمدرسة والطلاب وتفعيل الإذاعة المدرسية وتحية علم مصر، وترديد النشيد الوطنى مع استخدام الأدوات والآلات الموسيقية من أجل غرس قيم المواطنة وروح الانتماء للوطن. كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة تسليم الكتب الدراسية فى الاسبوع الاول من الدراسة والمتابعة الدورية للمخازن لسد العجز من الكتب الدراسية واحتياجات المدرسة.