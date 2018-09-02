بعد قليل.. وزير التنمية المحلية يصدر حركة القيادات المحلية بالمحافظات

يصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعد قليل حركة القيادات المحلية الجديدة بعد أيام من حلف المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى الخميس الماضى.
وسنوافيكم بالتفاصيل ....
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يصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعد قليل حركة القيادات المحلية الجديدة بعد أيام من حلف المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى الخميس الماضى.
وسنوافيكم بالتفاصيل ....
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بواسطة:
مصرى
كل رؤساء الاحياء بالجمهوريه
لابد من تغييرهم جميعا فغالبيتهم لا يقومون بعملهم اصلا ولابد من ضخ دماء جديده فى شريين المحروسه كفانا انتخه وفساد