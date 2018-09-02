بعد قليل.. وزير التنمية المحلية يصدر حركة القيادات المحلية بالمحافظات

كتب أشرف عزوز

يصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعد قليل حركة القيادات المحلية الجديدة بعد أيام من حلف المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى الخميس الماضى.

وسنوافيكم بالتفاصيل ....