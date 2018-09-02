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بعد قليل.. وزير التنمية المحلية يصدر حركة القيادات المحلية بالمحافظات

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:23 م
بعد قليل.. وزير التنمية المحلية يصدر حركة القيادات المحلية بالمحافظات وزير التنمية المحلية
كتب أشرف عزوز
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يصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعد قليل حركة القيادات المحلية الجديدة بعد أيام من حلف المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى الخميس الماضى.

وسنوافيكم بالتفاصيل ....

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

كل رؤساء الاحياء بالجمهوريه

لابد من تغييرهم جميعا فغالبيتهم لا يقومون بعملهم اصلا ولابد من ضخ دماء جديده فى شريين المحروسه كفانا انتخه وفساد

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