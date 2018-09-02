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بعد إحالته للجنايات.. تعرف على أدلة الثبوت والتهم الموجهة لقاتل طفليه بـ"ميت سلسيل"

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:48 م
بعد إحالته للجنايات.. تعرف على أدلة الثبوت والتهم الموجهة لقاتل طفليه بـ"ميت سلسيل" طفلى "ميت سلسيل" الضحايا
كتب أحمد الجعفرى
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أمر المستشار نبيل صادق النائب العامة بإحالة "محمود نظمى" الأب المتهم بقتل طفليه بقرية "ميت سلسيل" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعدما أكدت التحقيقات إلى تورطه فى القضية.

وينشر "اليوم السابع" قائمة الاتهامات الموجهة إلى الأب المتهم فى القضية، وأبرز أدلة الثبوت التى استندت إليها النيابة فى إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية.

قائمة الاتهامات..

  • القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
  • تعاطى المواد المخدرة.

قائمة أدلة الثبوت ..

  • اعترفات المتهم بقتله الطفلين لمعاناته من اكتئاب حاد وتفكيره فى الجريمة قبل تنفيذها بـ10 أيام.
  • التقاط كاميرات المراقبة للمتهم رفقة الطفلين على طول الطريق من قريته وحتى مسرح الجريمة.
  • أقوال الشهود التى أكدت رؤيتهم للمتهم بصحبة الطفلين فى مناطق متفرقة فى وقت مزامن لوقت الجريمة.
  • رصد المكالمة الهاتفية التى أجراها المتهم بزوجته عقب الجريمة وثبوت اجرائها بالقرب من مسرح الجريمة.
  • تقرير الطب الشرعى الذى أكد وفاة الطفلين نتيجة اسفكسيا الخنق.
  • تقرير المعمل الكيماوى الذى اثبت تعاطى المتهم لمادتى الترامادول والحشيش المخدرتين.

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