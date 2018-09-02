بعد إحالته للجنايات.. تعرف على أدلة الثبوت والتهم الموجهة لقاتل طفليه بـ"ميت سلسيل"

كتب أحمد الجعفرى

أمر المستشار نبيل صادق النائب العامة بإحالة "محمود نظمى" الأب المتهم بقتل طفليه بقرية "ميت سلسيل" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعدما أكدت التحقيقات إلى تورطه فى القضية.

وينشر "اليوم السابع" قائمة الاتهامات الموجهة إلى الأب المتهم فى القضية، وأبرز أدلة الثبوت التى استندت إليها النيابة فى إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية.

قائمة الاتهامات..

القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

تعاطى المواد المخدرة.

قائمة أدلة الثبوت ..