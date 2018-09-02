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بعثة حجاج القوات المسلحة تعود إلى أرض الوطن

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:20 ص
بعثة حجاج القوات المسلحة تعود إلى أرض الوطن بعثات الحجاج _ أرشيفية
كتب زكى القاضى
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عادت بسلامة الله بعثة الحج للقوات المسلحة التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج ، و ضمت البعثة عدد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم، وعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية ،والتى تأتى فى إطار منظومة الرعاية الاجتماعية التى توليها القوات المسلحة بأبنائها المقاتلين والعاملين المدنيين بها.

 

و أشاد حجاج البعثة بمستوى الإعداد والتنظيم الجيد والتنسيق مع السلطات السعودية لتوفير سبل الراحة للحجيج خلال أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر ، بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والخدمات الطبية المقدمة لهم.

 

وقدم أفراد بعثة الحج الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما قدمته لهم من رعاية واهتمام وتذليل أى معوقات أثناء أدائهم كافة المناسك.

 

 


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