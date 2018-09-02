بالكراسة والقلم.. "جوجل" يحتفل ببدء العام الدراسى الجديد رغم تأجيله

كتب إسلام جمال

احتفل محرك البحث الأشهر عالمياً "جوجل"، ببدء العام الدراسى فى مصر، من خلال وضع صورة مجمعة للكتب والأدوات المدرسية، وبعض الحروف والأرقام باللغتين العربية والإنجليزية، فيما يشبه الرسم الكرتونى.

وعلى الرغم من أن بدء الدراسة فى مصر، يوم 22 سبتمبر الجارى، إلا أن محرك البحث "جوجل" احتفل ببدء الدراسة، مع بداية اليوم الموافق 2 من سبتمبر.

وكان من المقرر أن تبدأ الدراسة فى الصفوف الابتدائية فى الثانى من سبتمبر، إلا أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، استجاب لمطالب أولياء الأمور، بتأجيل الدراسة إلى يوم 22 من الشهر الجارى، لتبدأ الدراسة على مستوى جميع مراحل ما قبل التعليم الجامعى.