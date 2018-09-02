video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بالكراسة والقلم.. "جوجل" يحتفل ببدء العام الدراسى الجديد رغم تأجيله

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:35 ص
بالكراسة والقلم.. "جوجل" يحتفل ببدء العام الدراسى الجديد رغم تأجيله محرك البحث جوجل يحتفل ببدء العام الدراسى الجديد
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق

احتفل محرك البحث الأشهر عالمياً "جوجل"، ببدء العام الدراسى فى مصر، من خلال وضع صورة مجمعة للكتب والأدوات المدرسية، وبعض الحروف والأرقام باللغتين العربية والإنجليزية، فيما يشبه الرسم الكرتونى.

 

وعلى الرغم من أن بدء الدراسة فى مصر، يوم 22 سبتمبر الجارى، إلا أن محرك البحث "جوجل" احتفل ببدء الدراسة، مع بداية اليوم الموافق 2 من سبتمبر.

 

وكان من المقرر أن تبدأ الدراسة فى الصفوف الابتدائية فى الثانى من سبتمبر، إلا أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، استجاب لمطالب أولياء الأمور، بتأجيل الدراسة إلى يوم 22 من الشهر الجارى، لتبدأ الدراسة على مستوى جميع مراحل ما قبل التعليم الجامعى.

 

جوجل يحتفل ببدء العام الدراسى
جوجل يحتفل ببدء العام الدراسى

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 أسباب تدفعك لاستخدام "فايرفوكس" بدلا من "جوجل كروم"

جوجل تزود مساعدها الصوتى بميزة الإجابة بأكثر من لغة

جوجل تتعاون مع جامعة "هارفارد" لتطوير ذكاء اصطناعى يتنبأ بالزلازل

مستشار ترامب الاقتصادى: نفكر فى تنظيم نتائج بحث جوجل

جوجل

محرك البحث

العام الدراسى

الدراسة




لا تفوتك
لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة