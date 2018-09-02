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بالفيديو.. بعثة حجاج القوات المسلحة تشكر الشئون المعنوية على براعة التنظيم

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:40 م
بالفيديو.. بعثة حجاج القوات المسلحة تشكر الشئون المعنوية على براعة التنظيم بعثة الحجاج _ أرشيفية
كتب زكى القاضى
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وجه حجاج بيت الله الحرام الشكر لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة على البراعة فى التنظيم وحسن سير مناسك الحج بشكل جعل الحجاج يشعرون بالراحة فى أداء مناسكهم.

وحسب فيديو منشور على الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، قال أحد حجاج بعثة حج القوات المسلحة:" تنظيم الحج السنة دى فوق الممتاز"، بينما قالت إحدى الحجاج:" أتقدم بالشكر لإدارة الشئون المعنوية، على حسن التنظيم بداية من الخروج من القاهرة وحتى العودة".

وقدم أفراد بعثة الحج الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما قدمته لهم من رعاية واهتمام وتذليل أى معوقات أثناء أدائهم كافة المناسك.


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