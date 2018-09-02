باكستان تنفى قيام واشنطن بإلغاء مساعدات أمريكية بقيمة 300 مليون دولار

إسلام أباد (أ ش أ)

نفى وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشى، ما تردد مؤخرًا بشأن قيام واشنطن بإلغاء مساعدات أمريكية لباكستان تبلغ نحو 300 مليون دولار.

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية اليوم الأحد، أن وزير خارجية باكستان أكد فى تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة مدينة بهذا المبلغ لباكستان فى إطار سداد تكاليف الحرب ضد الإرهاب.

وتابع قرشى "ليس هناك خفض فى أية مساعدات أمريكية، وما تردد بهذا الصدد ليس مساعدات، بل هى أموال باكستانية استخدمت فى تعزيز الأمن الإقليمي، ويتعين على الأمريكيين أن يسددوها لنا".

وأشار قرشى إلى أن نظيره الأمريكى مايك بومبيو، سيصل إلى إسلام أباد الأربعاء القادم، نافيًا أن الخلاف بين الدولتين بسبب هذه الأموال المشار إليها أدى إلى تصعيد التوتر المتبادل بين البلدين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أمس أن واشنطن قررت إلغاء مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لباكستان بسبب عدم قيامها باتخاذ ما يكفى من إجراءات ضد الجماعات الإرهابية التى تعمل داخل حدودها.