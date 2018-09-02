بارنييه يطرح إمكانية تمديد مفاوضات بريكست مع لندن لفترة قصيرة

أ ف ب

أفسح كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى بشأن بريكست ميشال بارنييه ، لتمديد وجيز للمفاوضات مع لندن المتعثرة حاليا مشيرا إلى وجوب إتمامها "بحلول منتصف نوفمبر".

وكان من المقرر بالأساس إنجاز المفاوضات قبل قمة قادة الاتحاد فى 18 أكتوبر.

وقال بارنييه في مقابلة نشرتها صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينى تسايتونغ" الأحد أنه "بعد الأخد بالاعتبار الوقت الضرورى لإبرام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى البرلمانين البريطان والأوروبى، علينا إنجاز المفاوضات بحلول منتصف نوفمبر".

وقال موجها كلامه إلى الحكومة البريطانية "هذا ممكن وما نحتاج إليه ليس الوقت بل قرارات سياسية".

وتراوح المفاوضات بين لندن وبروكسل حاليا مكانها فيما يلوح في الأفق خطر بريكست متشدد فى حال عدم التوصل إلى اتفاق، بسبب خلافات تتركز حول العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين، ومسألة حدود إيرلندا.

وتحدث الوزير البريطانى المكلف بريكست دومينيك راب من جانبه أيضا الاربعاء عن "هامش مناورة" فى الجدول الزمنى.

ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى في نهاية مارس 2019 ، وكرر بارنييه استعداد التكتل بأن يستمر في اعتبار بريطانيا دولة عضو حتى نهاية 2020 لمساعدتها فى المرحلة الانتقالية، إنما "بدون حق التصويت" فى القرارات الأوروبية.