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انفوجراف.. "الخارجية السعودية": تقرير الخبراء عن اليمن يتجاهل جرائم الحوثيين

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:09 م
انفوجراف.. "الخارجية السعودية": تقرير الخبراء عن اليمن يتجاهل جرائم الحوثيين اليمن - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
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فى محاولة لكشف الحقيقة، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن تقرير الخبراء  للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان فى اليمن، يجمد الحوثيين ويتجاهل جرائمهم فى المنطقة، بالإضافة إلى أنه يتجاهل الدور الإيرانى فى اليمن. 
 
وكشفت الوزارة، أن التقرير يحتوى على العديد من التناقضات ويتجاهل انتهاكات ميليشا الحوثى، بالإضافة إلى أنه يلقى التهم جزافا على التحالف، بينما هناك ملايين الانتهاكات الحوثية، ويعمل على تمجيد الجماعة الإرهابية بوصفه قائدا للثورة. 
 
وكشفت الخارجية السعودية، وفق انفوجراف أعدته للرد على هذا التقرير، أن التحالف مستمر فى تشغيل مستشفى السلام السعودى فى "صعدة"، إضافة إلى دعم الاقتصاد اليمنى بمليارات الدولارات والمشتقات النفطية، ودعم خطة الأمم المتحدة 2018، بمليار و250 مليون دولار. 
 
وفى هذا السياق فإن التحالف يعمل قبوله نتائج لجنة التحقيق فى الحوداث باليمن، ومحاسبة كل من ثبت ارتكابهم للأخطاء، والتزامه بشكل دائم بالقانون الإنسانى الدولى.
 
تقرير الخبراء
تقرير الخبراء
 

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