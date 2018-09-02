انفجار يستهدف مقر الكتيبة 116 التابعة للجيش الليبى فى سبها

طرابلس (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى ليبى، اليوم الأحد، بوقوع انفجار استهدف مقر "الكتيبة 116" التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى فى مدينة سبها جنوب البلاد.

وأشار المصدر- حسبما ذكر موقع بوابة الوسط الليبية- إلى أنه لم تتضح بعد ملابسات الانفجار أو وقوع خسائر بشرية ومادية ناجمة عنه.

وفى سياق آخر، أعلن مصدر عسكرى ليبي، اليوم، اشتداد المواجهات فى المدينة القديمة وسط درنة مع عناصر إرهابية غير ليبية.

وأوضح مسؤول مكتب الإعلام بالكتيبة "276 مشاة" التابعة للجيش الليبى المنذر الخرطوش، أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة منذ صباح أمس، وأن ضابطين اثنين تابعين للكتيبة 106 قُتلوا جراء الاشتباكات المسلحة مع الإرهابيين، وأُصيب ثلاثة جنود تابعين للكتيبة 276 مشاة، كما أصيب جندى آخر تابع للكتيبة 102، مؤكدا أن قوات الجيش الليبى تسعى لحسم المعركة وتطهير ما تبقى من منطقة وسط البلاد فى مدينة درنة من بقايا الإرهابيين.