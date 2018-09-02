انفجارات تهز المناطق الرابطة بين جبال اللاذقية وغرب جسر الشغور فى إدلب

دمشق (أ ش أ)

أفادت مصادر سورية بأن انفجارات هزت المناطق الرابطة بين كل من جبال اللاذقية الشمالية وغرب جسر الشغور فى محافظة إدلب ناجمة عن عمليات قصف مدفعى متجدد من قبل القوات الحكومية.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأحد، عن المصادر قولها، إن ذلك يأتى مع استمرار إرسال تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية إلى ريف إدلب الجنوبى الشرقى وإلى منطقة سهل الغاب وريف اللاذقية تحضيرا لعمل عسكرى.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد أمس السبت، بأن القوات السورية قصفت مناطق المعارضة فى سهل الغاب بريف حماة الشمالى المحاذى لإدلب، مضيفا أن طرفى الصراع يواصلان تحصين مواقعها على طول خطوط التماس الممتدة من جبال اللاذقية إلى أرياف إدلب وحماة وحلب.