انطلاق المؤتمر العلمى السابع لمحاربى السرطان والالتهاب الكبدى الوبائى "C"

الغربية أحمد زيادة

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولى العلمى السابع (محاربى السرطان والالتهاب الوبائى الكبدى)، الذى تنظمه كلية الصيدلة بجامعة طنطا، ويستمر لمدة يومين، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتورة نهلة العشماوى عميد كلية الصيدلة، والدكتورة أمل كباش، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب.

وافتتح المؤتمر كلا من الدكتور الرفاعى مبارك، نائب الجامعة لشئون لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الشيخ، نائب الجامعة للدراسات العليا والبحوث بمشاركة الدكتورة كاميليا أبو السعود، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هانى دنيا، نقيب الصيادلة بالغربية والدكتور مصطفى سلام، نقيب الصيادلة بالمنوفية، والدكتور فتح الله الشرقاوى ممثل النقابة العامة للصيادلة، وبمشاركة لفيف من الأساتذة والباحثين بمجال العلوم الصيدلية من الجامعات المصرية وحشد طلابى من مختلف كليات الصيدلة.

وفى كلمته التى ألقاها الدكتور الرفاعى مبارك، نائب الجامعة لشئون لشئون التعليم والطلاب، أكد أن هذا المؤتمر يتوافق واستراتيجية الدولة المصرية فى المرحلة المقبلة حيث يأتى موضوع الصحة على رأس أولوياتها إلى جانب التعليم، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة فى ايصال الرسائل التوعوية والتثقيفية إلى جميع أفراد المجتمع ؛ بهدف الوقاية من السرطان وفيروس سى ومكافحة هذان المرضان من خلال إجراء الفحص المبكر دون خوف أو تردد.

وأعرب الدكتور مصطفى الشيخ، نائب الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن سعادته البالغة بانعقاد هذ المؤتمر على أرض جامعة طنطا والذى اختص بقضية مجتمعية ممثلة فى مرضى السرطان وفيروس سى، مؤكدا أن هذا المؤتمر بما يحمله من مبادرات سيكون نموذجاً مشرفاً ومثالياً للعمل به فى ربوع مصر كلها، متمنيا أن يحقق نتائج إيجابية كبيرة من شأنها رفع الوعى لدى أفراد المجتمع بأهمية الكشف المبكر، وأساليب التعامل الإيجابى مع الإصابة بمرضى السرطان، وتقليل الإصابة بالمرض.

وأكدت عميد كلية الصيدلة أن المؤتمر يأتى ضمن مسيرة العطاء اللامحدود التى تنتهجها الدولة المصرية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأضافت أن مرض السرطان مشروع قومى يتبناه (صندوق تحبا مصر) للقضاء نهائيا على هذا المرض، وقالت: أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق أهداف عدَّة منها نشر التوعية بمخاطر مرض السرطان والالتهاب الوبائى الكبدى، وتوجيه رسالة تعاضد وتكاتف إلى المصابين بالمرض، شفاهم الله، وهى رسالة محبة من جامعة طنطا، كما يهدف المؤتمر إلى تشجيع المؤسسات المختلفة على تقديم العون إلى المصابين بمرض السرطان، وتخفيف آلامهم، وتقديم النصائح والاستشارات لذوى المرضى من الأسر والأصدقاء، وفى نهاية كلمتها وجهت الشكر للدكتور فتوح راشد المشرف العام على المشاريع الطلابية وثمنت الجهود المخلصة التى بذلها طلاب كلية الصيدلة لاخراج المؤتمر إلى النور.