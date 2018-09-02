انتظام حركة القطارات بالشرقية بعد تغيير جرار السويس

الشرقية – إيمان مهنى

انتظمت حركة القطارات في المنطقة ما بين السويس والزقازيق ذلك بعد تبديل جرار قطار السويس الذي تعطل في مركز أبو حماد لأكثر من ساعة ونصف .

وقال مصدر مسئول بمنطقة شرق الدلتا بهيئة السكة الحديد، إن القطار القادم من السويس متجها للقاهرة ، تعرض لعطل فني، مما استدعي تبديل الجرار، والذي استغرق قرابة الساعة ونصف .

وأضاف المصدر لـ "اليوم السابع"، أن هذه المدة أدت لتعطل القطارات من وإلي "الزقازيق، الإسماعلية، بورسعيد، السويس "، والتي استانفت الرحلات بعد إصلاح جرار القطار والذي هو الآخر استكمل رحلته للقاهرة.