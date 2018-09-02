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انتحار شاب بالقفز من الطابق الخامس لمعاناته من مرض نفسى بالفيوم

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:14 ص
انتحار شاب بالقفز من الطابق الخامس لمعاناته من مرض نفسى بالفيوم انتحار شاب - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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تخلص شاب حاصل على بكالوريوس تجارة، من بندر أبشواى بمحافظة الفيوم، من حياته بالقفز من شرفة الطابق الخامس، لمعاناته من مرض الاكتئاب الحاد، وانفصام الشخصية منذ فترة.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبشواى بوصول المواطن "بلال أحمد. س. ع" (29 سنة - بكالوريوس تجارة)، ولا يعمل، ومقيم بشارع الجمهورية ببندر أبشواى، (جثة هامدة)، إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة، ونزيف داخلى بالمخ، إدعاء سقوط من علو.

وقررا والد وعم المتوفى، أنه مريض نفسيا، ويعالج من مرض الاكتئاب الحاد والانفصام فى الشخصية منذ فترة، وأنه قفز من تلقاء نفسه، من الطابق الخامس من شرفة الشقة التى يقطن بها، مما أدى لإصابته التى أودت بحياته، تحرر محضر بالواقعة، رقم 3067 لسنة 2018م إدارى مركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 

 


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