اليوم...مصر للطيران تسير 9 رحلات لعودة 4568 حاجا من الأراضي المقدسة

كتبت رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، 9 رحلة جوية قادمة من المملكة العربية السعودية إلى مطار القاهرة الدولى، لعودة 4568 حاجا عقب أداء مناسك الحج.

قالت مصادر بمطار القاهرة، إن الشركة الوطنية مصر للطيران، ستنظم اليوم 19 رحلة جوية لعودة 4 آلاف و 568 حاجا، بواقع 9 رحلات جوية قادمة من مطار جده الدولي علي متنها 1887 حاجا و 10 رحلات جوية قادمة من مطار المدينة المنورة علي متنها 2681 حاجا من حجاج القرعة والتضامن والسياحة.

وكانت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، أقامت استعدادات خاصة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في مرحلة العودة، لإنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول، فضلا عن زيادة عدد مقاعد الانتظار أمام الصالة لراحة المستقبلين من ذوي الحجاج، إضافة إلى بعض المظاهر الاحتفالية من البانرات الترحيبية أمام الصالة.