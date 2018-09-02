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اليوم.. بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:25 ص
اليوم.. بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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تبدأ كليتا الطب البشرى وطب الأسنان، اليوم الأحد، الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكليات والمعاهد التابعة لجامعة أسيوط. 
 
وأعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن تحديد مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكليات والمعاهد التابعة لها والتى من المقرر لها أن تبدأ يوم  الأحد 2 سبتمبر المقبل والممتدة حتى 20 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم إجراءات الكشف في هدوء وانتظام.

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن بداية الكشف الطبى لطلاب كليتى الطب وطب الأسنان يوم الأحد 2/9، ويوم الإثنين 3/9 لطلاب كليتى الصيدلة والهندسة ، وتحديد يوم 4/9 لطلاب كليتى الطب البيطرى والحاسبات والمعلومات، ويوم 5/9 لطلاب كلية التجارة، وتحديد يوم 6/9 لطلاب كليتى العلوم والتربية النوعية ، وتم تحديد يوم 9/9 لطلاب كلية الآداب، ويوم الإثنين 10/9 لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية.

أما طلاب كلية الحقوق فمقرر لهم يوم الثلاثاء 11/9، وكلية التربية بأسيوط "شعبة عامة "يوم الأربعاء 12/9، أما طلاب باقي شعب كلية التربية فمقرر لهم  الخميس 13/9، وتحديد يوم 16/9 لطلاب كليتى التربية الرياضية ولطلاب معهد دراسات معهد السكر، ويوم 17/9 لطلاب كليتى فنون الجميلة ورياض الأطفال، كما تم تحديد يوم الثلاثاء 18/9 لطلاب كليتى الزراعة وكلية التمريض، ويوم الأربعاء 19/9 لطلاب معهد الفنى للتمريض .

ويوم الخميس 20/9  فتم تخصصية لجميع الطلاب المتخلفين عن إجراءات الكشف الطبى من جميع الكليات، وذلك جميعهم بمبنى الإدارة الطبية.

 

 


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