اليوم.. بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن بداية الكشف الطبى لطلاب كليتى الطب وطب الأسنان يوم الأحد 2/9، ويوم الإثنين 3/9 لطلاب كليتى الصيدلة والهندسة ، وتحديد يوم 4/9 لطلاب كليتى الطب البيطرى والحاسبات والمعلومات، ويوم 5/9 لطلاب كلية التجارة، وتحديد يوم 6/9 لطلاب كليتى العلوم والتربية النوعية ، وتم تحديد يوم 9/9 لطلاب كلية الآداب، ويوم الإثنين 10/9 لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية.
أما طلاب كلية الحقوق فمقرر لهم يوم الثلاثاء 11/9، وكلية التربية بأسيوط "شعبة عامة "يوم الأربعاء 12/9، أما طلاب باقي شعب كلية التربية فمقرر لهم الخميس 13/9، وتحديد يوم 16/9 لطلاب كليتى التربية الرياضية ولطلاب معهد دراسات معهد السكر، ويوم 17/9 لطلاب كليتى فنون الجميلة ورياض الأطفال، كما تم تحديد يوم الثلاثاء 18/9 لطلاب كليتى الزراعة وكلية التمريض، ويوم الأربعاء 19/9 لطلاب معهد الفنى للتمريض .
ويوم الخميس 20/9 فتم تخصصية لجميع الطلاب المتخلفين عن إجراءات الكشف الطبى من جميع الكليات، وذلك جميعهم بمبنى الإدارة الطبية.
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