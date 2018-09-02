اليوم.. بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

تبدأ كليتا الطب البشرى وطب الأسنان، اليوم الأحد، الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكليات والمعاهد التابعة لجامعة أسيوط.

وأعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن تحديد مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكليات والمعاهد التابعة لها والتى من المقرر لها أن تبدأ يوم الأحد 2 سبتمبر المقبل والممتدة حتى 20 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم إجراءات الكشف في هدوء وانتظام.