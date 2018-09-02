video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. انطلاق 21 رحلة لـ"مصر للطيران" لنقل 4700 حاج من الأراضى المقدسة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:34 ص
اليوم.. انطلاق 21 رحلة لـ"مصر للطيران" لنقل 4700 حاج من الأراضى المقدسة طائرة مصر للطيران - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تكثيف جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة، حيث تسير اليوم الأحد، 21 رحلة جوية لنقل 4700 حاج، بواقع 11 رحلة من مطار المدينة المنورة جميعهم إلى مطار القاهرة لنقل 2850 حاجًا، من بينها رحلتان لنقل 565 حاجًا فلسطينيًا، وكذلك 2285 حاجًا من حجاج القرعة والتضامن وعمل.

 

كما تسير الشركة 10 رحلات من جدة بمعدل 9 رحلات إلى القاهرة، ورحلة إلى برج العرب، من بينها رحلتان إلى باماكو لنقل حجاج دولة مالى بإجمالى 1850 حاجًا من حجاج القرعة.

 

كما سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال الـ24 ساعة الماضية، 124 رحلة داخلية ودولية، أقلعت من مطار القاهرة الدولى، لتقل نحو 18 ألفًا و600 راكب من جميع الجنسيات.

 

وأضاف مصدر، أن الشركة الوطنية مصر للطيران، سيرت منذ بداية يوم السبت، 124 رحلة إلى المطارات الداخلية والعواصم العربية والأوروبية، فى حالة انتظام حسب جدول التشغيل، ودون إلغاء أى رحلة مقررة.

 

جدير بالذكر أن مصر للطيران، سيرت أمس السبت، إجمالى 23 رحلة جوية لنقل 4800 حاج بمعدل 11 رحلة من مطار جدة و10 رحلات إلى القاهرة ورحلة واحدة لمطار برج العرب لنقل 1750 حاجًا من حجاج التضامن والقرعة وحجاج سياحة وترانزيت وعمل وأفراد، كما تسير 12 رحلة من المدينة المنورة جميعهم إلى مطار القاهرة من بينها 3 رحلات لنقل 890 حاجًا فلسطينيًا و2160 حاجًا من حجاج القرعة وحجاج سياحة وترانزيت وعمل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مصر للطيران" تعلن إقلاع رحلة برلين خلال دقائق للقاهرة بعد إصلاح العطل

غرفة عمليات "معلومات الوزراء تتابع عودة الحجاج.. ووصول 38 ألف حاج حتى الآن

مصر للطيران تسير اليوم وغدا 44 رحلة لنقل 9500 حاج من الأراضى المقدسة

أكثر من 5 ألاف حاج يصلون مطار القاهرة على متن 24 رحلة

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران




لا تفوتك
لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة