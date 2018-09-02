اليوم.. انطلاق 21 رحلة لـ"مصر للطيران" لنقل 4700 حاج من الأراضى المقدسة

كتب محمود عبد الغنى

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تكثيف جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة، حيث تسير اليوم الأحد، 21 رحلة جوية لنقل 4700 حاج، بواقع 11 رحلة من مطار المدينة المنورة جميعهم إلى مطار القاهرة لنقل 2850 حاجًا، من بينها رحلتان لنقل 565 حاجًا فلسطينيًا، وكذلك 2285 حاجًا من حجاج القرعة والتضامن وعمل.

كما تسير الشركة 10 رحلات من جدة بمعدل 9 رحلات إلى القاهرة، ورحلة إلى برج العرب، من بينها رحلتان إلى باماكو لنقل حجاج دولة مالى بإجمالى 1850 حاجًا من حجاج القرعة.

كما سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال الـ24 ساعة الماضية، 124 رحلة داخلية ودولية، أقلعت من مطار القاهرة الدولى، لتقل نحو 18 ألفًا و600 راكب من جميع الجنسيات.

وأضاف مصدر، أن الشركة الوطنية مصر للطيران، سيرت منذ بداية يوم السبت، 124 رحلة إلى المطارات الداخلية والعواصم العربية والأوروبية، فى حالة انتظام حسب جدول التشغيل، ودون إلغاء أى رحلة مقررة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران، سيرت أمس السبت، إجمالى 23 رحلة جوية لنقل 4800 حاج بمعدل 11 رحلة من مطار جدة و10 رحلات إلى القاهرة ورحلة واحدة لمطار برج العرب لنقل 1750 حاجًا من حجاج التضامن والقرعة وحجاج سياحة وترانزيت وعمل وأفراد، كما تسير 12 رحلة من المدينة المنورة جميعهم إلى مطار القاهرة من بينها 3 رحلات لنقل 890 حاجًا فلسطينيًا و2160 حاجًا من حجاج القرعة وحجاج سياحة وترانزيت وعمل.