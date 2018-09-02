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اليابان: مقاتلات تابعة للقوات الجوية رافقت طائرات روسية بالقرب من الحدود

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:03 ص
اليابان: مقاتلات تابعة للقوات الجوية رافقت طائرات روسية بالقرب من الحدود طائرات روسية ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الأحد، أن مقاتلات تابعة للقوات الجوية رافقت طائرات روسية بالقرب من حدودها.

وأصدرت الوزارة بيانا على موقعها الإلكترونى نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم أفاد بأن أربع مقاتلات حلقت فى الجو ردا على تحليق طائرتين مضادتين للسفن "تو-142" وقاذفة "سو-24" فوق المياه فى بحر اليابان.

وبحسب هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية، حلقت الطائرة "تو —142" إلى جزيرة هوكايدو وواصلت طريقها على طول الساحل الغربى إلى الجنوب، ودارت حول الأرخبيل، وحلقت قاذفة "سو —24" حول جزيرة هونشو.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التى ترافق فيها الطائرات اليابانية، نظيراتها الروسية، فقد اقتربت طائرات يابانية من القاذفة حاملة الصواريخ الروسية "تو-95أم إس"، فى فصل الشتاء، عندما كانت تقوم بدوريات فى منطقة المياه فى اليابان وبحر الصين الشرقى.

 


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طائرات روسيه

بحر الصين

اليابان




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