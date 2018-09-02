الوفد الكردى ببغداد يبحث مع ممثلين عن الفتح والقانون ملف البرلمان العراقى

بغداد (أ ش أ)

بحث الوفد الكردى فى بغداد مع ممثلى ائتلافى الفتح ودولة القانون ملف تشكيل الكتلة الأكبر فى البرلمان العراقى.

وقال مصدر عراقى، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، إن الوفد الكردى برئاسة سكرتير المكتب السياسى للحزب الديمقراطى الكردستانى فاضل ميرانى ومسؤول الهيئة العاملة فى الاتحاد الوطنى اجتمع مع أطراف كتلة المحور السنية، وعلى أمل أن يعقد اجتماعا مع نواة الكتلة الأكبر.

يذكر أن الوفد الكردى وصل الى بغداد أمس والتقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، فى اطار مساعى القوى السياسية لتكوين الكتلة النيابية الأكبر.