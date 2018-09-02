video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الوفاق الليبية" تدعو المجتمع الدولى لمحاسبة المسئولين عن خرق الهدنة بطرابلس

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:13 ص
"الوفاق الليبية" تدعو المجتمع الدولى لمحاسبة المسئولين عن خرق الهدنة بطرابلس جانب من أحداث طرابلس
طرابلس (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعت حكومة الوفاق الليبية اليوم الأحد، المجتمع الدولى إلى تحميل المسؤولية للجهة التى يثبت اختراقها لاتفاقات وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية- حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم- إنها " تدين بشدة محاولة البعض تقويض إيقاف إطلاق النار وخرق الهدنة ". داعية المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الخروقات وتحميل المسؤولية للجهة التى يثبت اختراقها لوقف إطلاق النار.

من جانبها، هددت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من يعملون على تقويض الأمن فى طرابلس ومناطق آخرى فى ليبيا بأنهم سيحاسبون على أفعالهم.

يأتى هذا عقب تجدد الاشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس، وانهيار اتفاقيات وقف إطلاق النار التى تم التوصل إليها بين الفصائل المسلحة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 3 أشخاص فى إطلاق قذائف على العاصمة الليبية

صور.. الطلائع يتعادل سلبيا مع أهلى طرابلس الليبى وديا

اللواء السابع الليبى يسيطر على أجزاء كبيرة من العاصمة الليبية طرابلس

"الوفاق الليبية" تدعو المجتمع الدولى لمحاسبة المسئولين عن خرق الهدنة بطرابلس

حكومه الوفاق الليبيه

ليبيا

طرابلس

خرق الهدنه بطرابلس

الهدنه بطرابلس




لا تفوتك
علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة