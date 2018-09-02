"الوفاق الليبية" تدعو المجتمع الدولى لمحاسبة المسئولين عن خرق الهدنة بطرابلس

طرابلس (أ ش أ)

دعت حكومة الوفاق الليبية اليوم الأحد، المجتمع الدولى إلى تحميل المسؤولية للجهة التى يثبت اختراقها لاتفاقات وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية- حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم- إنها " تدين بشدة محاولة البعض تقويض إيقاف إطلاق النار وخرق الهدنة ". داعية المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الخروقات وتحميل المسؤولية للجهة التى يثبت اختراقها لوقف إطلاق النار.

من جانبها، هددت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من يعملون على تقويض الأمن فى طرابلس ومناطق آخرى فى ليبيا بأنهم سيحاسبون على أفعالهم.

يأتى هذا عقب تجدد الاشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس، وانهيار اتفاقيات وقف إطلاق النار التى تم التوصل إليها بين الفصائل المسلحة.